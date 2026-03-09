وول ستريت جورنال: ترامب يدعم اغتيال المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبي خامنئي

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ مساعديه بأنه سيدعم اغتيال المرشد الأعلى الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، إذا لم يبد استعداده للاستجابة للمطالب الأمريكية، كإنهاء البرنامج النووي الإيراني.

وفي وقت سابق صرّح ترامب لصحيفة نيويورك بوست يوم الاثنين بأنه "غير راضٍ" عن اختيار خامنئي لقيادة إيران، بعد أن وصفه سابقاً بأنه "غير مقبول"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية الاخبارية.

وكان ترامب صرّح الأسبوع الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه يريد أن يكون له رأي في اختيار حاكم "عظيم ومقبول" لإيران بعد "استسلامها غير المشروط".

وقال مسؤولان أمريكيان حاليان وسابقان إن إسرائيل ستنفذ على الأرجح عملية تهدف إلى اغتيال خامنئي، الذي تم تعيينه مرشداً أعلى يوم الأحد، مشيرين إلى أن إسرائيل تقود الجهود لاستهداف القادة الإيرانيين. رداً على سؤال وُجّه مؤخراً على شبكة سي ان ان حول ما إذا كان خامنئي هدفاً لإسرائيل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: "سنرى ما سيحدث".

ونفّذت إسرائيل الغارة الجوية التي أسفرت عن مقتل والد خامنئي، المرشد الأعلى السابق، وزوجة خامنئي الابن.

وبحسب الصحيفة، يُنظر إلى خامنئي الابن في واشنطن على أنه خليفة متشدد لوالده الذي اختاره الحرس الثوري الإيراني ذو النفوذ القوي، وفقاً لمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين.

وأضاف المسؤولون أنهم لا يتوقعون أن يتخلى خامنئي عن سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية أو أن يتفاوض على إنهاء الصراع بشروط مواتية للولايات المتحدة.