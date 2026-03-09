إدانة صحفي بيلاروسي بتهمة الخيانة والحكم عليه بالسجن 9 سنوات

أدين الصحفي البيلاروسي بافيل دابرافولسكي اليوم الاثنين بتهمة الخيانة العظمى، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 9 سنوات في سجن مشدد الحراسة، وفقاً لما أفاد به نشطاء.

ويعد دابرافولسكي خامس عامل في مجال الإعلام يتم سجنه خلال أسبوعين، في ظل حملة حكومية على حرية الصحافة في بيلاروس.

وأُدين دابرافولسكي، الذي سبق له العمل مع وسائل إعلام محلية ودولية وحاز على جوائز عديدة تقديرا لأعماله، خلال محاكمة مغلقة عُقدت في محكمة مدينة مينسك، وفقاً لجمعية الصحفيين البيلاروسية.

وكان دابرافولسكي (36 عاما) قد عمل مؤخرا لصالح وكالة بيلا بان، التي صنفتها السلطات البيلاروسية كمنظمة متطرفة.

يُذكر أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، الذي يحكم بيلاروس منذ أكثر من ثلاثة عقود، حافظ على بقائه في السلطة من خلال قمع مستمر للمعارضة.

وقد اندلعت احتجاجات حاشدة في أعقاب انتخابات عام 2020، التي قوبلت بتنديد واسع النطاق ووُصفت بالمزورة.

وأسفرت تلك الأحداث عن اعتقال أكثر من 65 ألف شخص وتعرض الآلاف للضرب. وفي أعقاب تلك الاحتجاجات، تم إغلاق وحظر المئات من وسائل الإعلام المستقلة والمنظمات غير الحكومية.