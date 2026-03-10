دراسة أمريكية: اضطرابات النوم تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

توصلت دراسة أمريكية إلى أن بعض أنواع اضطرابات النوم تزيد احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووجد الباحثون من كلية طب جامعة ييل الأمريكية أن الأرق ومشكلة انقطاع النفس الانسدادي النومي تزيد من احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب بشكل عام، وأن الأشخاص الذين يعانون من المشكلتين بشكل متزامن ترتفع لديهم احتمالات الإصابة بامراض القلب بنسبة أكبر.

وتقول الباحثة أليسون جافي استاذ مساعد أمراض القلب في جامعة ييل إن "اضطرابات النوم، التي تشيع لدى كبار السن، كثيرا ما يتم التعامل معها باعتبارها مشكلات ثانوية". وأوضحت أن الأرق يقصد به صعوبة النوم من البداية أو استمرار النوم. أما انقطاع النفس الانسدادي النومي، فيقصد به الشعور بصعوبة التنفس أثناء النوم مما يؤدي إلى الاستيقاظ.

وأشارت جافي، في تصريحات للموقع الإلكتروني "سايتيك ديلي" المتخصص في الابحاث العلمية إلى أن الإصابة بهاتين المشكلتين قد تؤدي إلى تدهور الحالة الصحية. وأضافت أن علاج مشكلة منهما وتجاهل الأخرى يشبه "نزح المياه من مركب يغرق دون إصلاح الثقب الذي يتسرب منه الماء".

وأكدت جافي أن استمرار المعاناة من مشكلات النوم لا يجب النظر له باعتباره مصدر ازعاج بسيط لأن هذه المشكلة تؤدي بمرور الوقت إلى ضغوط ملموسة على نظام القلب والأوعية الدموية.

ومن جانبه، يؤكد الباحث أدري زينشوك استاذ مساعد أمراض النوم أهمية الوقاية من هذه المشكلات، ويرى أن الدراسات المستقبلية التي تتعلق بأمراض النوم لابد أن تركز على تقليل المخاطر بدلا من علاج المرض بعد حدوثه.