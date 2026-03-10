ترامب: أستراليا منحت اللجوء لخمس لاعبات كرة قدم إيرانيات

• بعد تعرضهن لانتقادات لعدم ترديدهن النشيد الوطني خلال مشاركة منتخب بلادهن لكرة القدم في كأس آسيا للسيدات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحكومة الأسترالية منحت اللجوء لخمس لاعبات من المنتخب الإيراني لكرة القدم.

وذكر ترامب بتدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الاثنين، أنه ناقش سلامة اللاعبات الإيرانيات مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز خلال اتصال هاتفي.

وأوضح أن الإجراءات اللازمة لتمكين بعض اللاعبات من البقاء في أستراليا قد بدأت، مضيفا أن 5 لاعبات حصلن على حق اللجوء في أستراليا وتم منحهن التأشيرات اللازمة.

كما أشار ترامب إلى أن بعض اللاعبات فضّلن العودة إلى إيران بسبب مخاوف تتعلق بسلامة عائلاتهن.

وعقب منشور ترامب، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوتي ألبانيز، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن 5 لاعبات إيرانيات لكرة القدم حصلن على تأشيرات إنسانية وأنهن "بأمان في أستراليا".

وللمشاركة في كأس آسيا للسيدات، وصلت بعثة إيران البالغ عددها 26 عضوا إلى أستراليا قبل أيام قليلة من بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير التي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي.

وواجه المنتخب انتقادات حادة في بلاده بعد مباراته الأولى لرفضه ترديد النشيد الوطني أمام كوريا الجنوبية، حيث وصف التلفزيون الرسمي اللاعبات بـ"خائنات زمن الحرب"، لكنهن رددن النشيد في المباراتين التاليتين.

وبحسب عدة وسائل إعلام أسترالية، تم إيواء 5 لاعبات من الفريق عقب طلبهن اللجوء في مركز إيواء تديره الشرطة الفيدرالية الأسترالية، عقب المباراة الأخيرة من دور المجموعات ضد الفلبين ووداع المنافسات.

وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية "إي بي سي" إن اللاعبات فاطمة باسندده، وزهرة غانبري، وزهرة سربلي، وعاطفة رمضاني زاده، ومنى حمودي، غادرن مقر إقامة الفريق في مدينة جولد كوست وإن الشرطة بولاية كوينزلاند تحميهن.