مدرب المقاولون: سامي قمصان عاقبني قبل الرابطة وأتقبل كل القرارات

علق إسلام فتحي، مدرب المقاولون العرب، على عقوبة رابطة الأندية ضده، على خلفية تجاوزه ضد النادي الأهلي وجماهير النادي خلال مباراة الفريقين في الدوري، كاشفًا تعرضه للعقوبة داخل النادي من قبل سامي قمصان، المدير الفني للمقاولون.

وعاقبت رابطة الأندية إسلام محمد فتحي عبد الحميد، مدرب فريق المقاولون العرب، بالإيقاف ثلاث مباريات على خلفية تجاوزه ضد جماهير الأهلي عقب المباراة.

وقال إسلام فتحي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «أعتذر لكيان نادي المقاولون العرب، وكذلك لسامي قمصان المدير الفني عن تجاوزي ضد جماهير الأهلي».

وكشف: «قبل عقوبة رابطة الأندية، عاقبني سامي قمصان بغرامة شديدة ضدي لما بدر مني أثناء المباراة، لأنه نبه علينا كثيرا قبل المباراة بعدم الالتفات لضغوط جماهير الأهلي التي تساند فريقها بقوة في كل مكان».

وأوضح: «بشأن عقوبة الرابطة؟ أنا أعترف بخطأي، وراض بها، فالتركيز في العمل أفضل من الانسياق وراء أمور أخرى».

أتم: «الجماهير معذورة في تشجيع أنديتها مثل الأجهزة الفنية، وأتقبل العقوبة».

وكان الأهلي حقق الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.