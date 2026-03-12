شركة سترايكر الأمريكية للمعدات الطبية تقول إنها تعرضت لهجوم إلكتروني أوقف شبكاتها العالمية

أعلنت شركة سترايكر، إحدى كبرى شركات المعدات الطبية في الولايات المتحدة، أن هجوما إلكترونيا أوقف شبكاتها العالمية يوم الأربعاء.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني: "ليس لدينا أي مؤشر على وجود برامج فدية أو برمجيات خبيثة، ونعتقد أن الحادث تحت السيطرة. فرقنا تعمل بسرعة لفهم تأثير الهجوم على أنظمتنا".

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن شعار مجموعة قراصنة مرتبطة بإيران تدعى "هندالة" ظهر على صفحات تسجيل الدخول الخاصة بالشركة.

وأضاف بيان سترايكر أن الهجوم استهدف برامجها التابعة لشركة مايكروسوفت. ولم ترد الشركة على الرسائل الإلكترونية التي طالبت بمزيد من المعلومات على الفور.

ولكن في إفادة قدمتها الشركة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قالت سترايكر إن الجدول الزمني لاستعادة كامل الخدمات، وكذلك "الحجم الكامل" لتأثير الهجوم على الأعمال، ليس معروفا بعد.

وتتخذ شركة سترايكر من بورتاج في ولاية ميشيجان مقرا لها، وتنتج مجموعة متنوعة من المنتجات الطبية، من المفاصل الصناعية إلى أسرّة المستشفيات، وحققت إيرادات تجاوزت 25 مليار دولار في عام 2025، ويعمل لديها نحو 56 ألف موظف حول العالم.