العراق يدعو إلى حماية الممرات البحرية الدولية وطرق إمدادات الطاقة من الصراعات الإقليمية

أعربت وزارة النفط العراقية فجر اليوم الخميس عن بالغ قلقها إزاء التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة الخليج، ولا سيما الحوادث التي طالت بعض ناقلات النفط في الممرات البحرية.

وذكر بيان لوزارة النفط العراقية أن العراق "يرى أن هذه التطورات تمثل مؤشراً مقلقاً على تصاعد التوتر في منطقة حيوية للاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة".

وأكدت الوزارة أن "أمن وسلامة الملاحة في الممرات البحرية الدولية وطرق إمدادات الطاقة يجب أن يبقى بمنأى عن الصراعات والتجاذبات الإقليمية، لما لذلك من تأثير مباشر ليس فقط على دول المنطقة، بل على استقرار الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، ما يعرض حياة المدنيين والعاملين في قطاع النقل البحري لمخاطر جسيمة، فضلاً عن انعكاساته السلبية على الوضع الاقتصادي لملايين من السكان في المنطقة والعالم".

وأوضحت أنه" انطلاقاً من موقعه الجغرافي ومسؤوليته كدولة منتجة للطاقة وجسر للحوار في المنطقة، يدعو العراق جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والعمل على تحييد الممرات البحرية والبنى التحتية للطاقة عن دائرة الصراع، بما يؤمن سوق الطاقة ويحفظ استقرار الاقتصاد الاقليمي والعالمي".