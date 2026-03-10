سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليصل إلى 11.5% خلال شهر فبراير 2026، مقابل 10.1% خلال شهر يناير 2026، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التى أشارت إلى ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 2.7% عن شهر يناير 2026.

وكان معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية قد سجل 12.5% خلال نفس الشهر من العام السابق.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 275.2 نقطة لشهر فبراير 2026.

وأرجع الاحصاء، أسباب هذا الارتفاع إلى صعود أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 9%، والأسماك والمأكولات البحرية 0.4%، والألبان والجبن والبيض 0.5%، والزيوت والدهون 0.5%، والخضروات بنسبة 3.8%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 0.2%، والمشروبات الكحولية 0.8%، والدخان 2.9%، والاقمشة 0.8%، والملابس الجاهزة 0.8%، والاحذية 0.6%، واصلاح الاحذية 0.2%.

كما ارتفع الإيجار الفعلي للمسكن 2.8%، وصيانة وإصلاح المسكن 0.4%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى 0.2%، والمفروشات المنزلية 0.1%، والاجهزة المنزلية 0.6%، والادوات الزجاجية وأدوات المائدة والادوات المنزلية 0.3%، وادوات ومعدات المنازل والحدائق 0.3%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل 0.2%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.4%، وخدمات المستشفيات 0.2%، وخدمات النقل 0.1%، ومعدات خدمات الهاتف والفاكس 0.1%، والخدمات الثقافية والترفيهية 0.2%، والصحف والكتب والادوات الكتابية 12.2%، والتعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي 22%، والتعليم الثانوي العام والفني 15.3%، والتعليم بعد الثانوي والفني 364.5%، والتعليم العالي 17%، والوجبات الجاهزة 0.3%، وخدمات الفنادق 8.2%، والعناية الشخصية 1.4%، وأمتعة شخصية 0.1%.

وذلك على الرغم من انخفاض أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.3%، وتراجع الفاكهة 3%، والسكر والأغذية السكرية 0.1%، ومنتجات غذائية أخرى 0.4%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.2%.