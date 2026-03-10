النائبة عبير عطا الله: رسائل الرئيس السيسي القوية تؤكد تقدير الدولة لتضحيات الشهداء

أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ43 التي نظمتها القوات المسلحة المصرية، في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد، حملت رسائل وطنية عميقة تؤكد تقدير الدولة المصرية لتضحيات أبنائها من الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن وحفاظًا على أمنه واستقراره.

وأضافت عطا الله أن حديث الرئيس عكس بوضوح حجم الوفاء الذي تكنّه الدولة المصرية لأسر الشهداء والمصابين، مشيرة إلى أن تضحياتهم ستظل مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، وستبقى محفورة في ذاكرة الوطن باعتبارها نموذجًا أعلى للفداء والإخلاص.

وأوضحت أن كلمات الرئيس السيسي جسدت معاني الانتماء الحقيقي للوطن، ورسخت في وجدان المصريين قيمة التضحية والعمل من أجل رفعة الدولة واستقرارها، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.

وشددت عضو مجلس النواب على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، لا تنسى أبناءها الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن الوطن، حيث تحرص دائمًا على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لأسر الشهداء، تقديرًا لما قدموه من تضحيات عظيمة لحماية مقدرات الوطن.

وأكدت النائبة عبير عطا الله أن ذكرى يوم الشهيد ستظل مناسبة وطنية خالدة نستحضر فيها بطولات أبناء مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة، الذين كتبوا بدمائهم الطاهرة صفحات مضيئة في تاريخ الوطن.