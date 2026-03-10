زيادة أسعار الوقود للمرة 21 في مصر منذ يوليو 2019 وحتى مارس 2026 - المحطات السعرية كاملة

تبدأ الحكومة تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين والسولار، بعد زيادتها بقيمة 3 جنيهات لكل لتر، من صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026.
وترصد "الشروق" رحلة أسعار الوقود منذ تطبيق آلية التسعير التلقائى في عام 2019 حتى الآن:
1- أسعار المواد البترولية... الجمعة 5 يوليو 2019
بنزين 80: 6.75 جنيه
بنزين 92: 8 جنيهات
بنزين 95: 9 جنيهات
سولار: 6.75 جنيه
أسطوانة البوتاجاز: 65 جنيها
المازوت: 4500 جنيه
2- أسعار المواد البترولية.. الجمعة 3 أكتوبر 2019
بنزين 80: 6.50 جنيه
بنزين 92: 7.75 جنيه
بنزين 95: 8.75 جنيه
سولار: 6.75 جنيه
خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا، ليصبح 4250 جنيهًا بدلا من 4500 جنيه.
3- أسعار المواد البترولية.. الجمعة 2 يناير 2020
بنزين 80: 6.50 جنيه
بنزين 92: 7.75 جنيه
بنزين 95: 8.75 جنيه
سولار: 6.75 جنيه
4- أسعار المواد البترولية.. الجمعة 10 أبريل 2020
بنزين 80: 6.25 جنيه
بنزين 92: 7.50 جنيه
بنزين 95: 8.50 جنيه
سعر المازوت للصناعة يصبح 3900 جنيه/طن بدلا من 4250 جنيها.
5- أسعار المواد البترولية.. الأربعاء 8 يوليو 2020
بنزين 80: 6.25 جنيه
بنزين 92: 7.50 جنيه
بنزين 95: 8.50 جنيه
6- أسعار المواد البترولية.. الأربعاء 8 أكتوبر 2020
بنزين 80: 6.25 جنيه
بنزين 92: 7.50 جنيه
بنزين 95: 8.50 جنيه
7- أسعار المنتجات البترولية من (يناير – مارس 2021)
لتر البنزين 80: 6.25 جنيه
لتر البنزين 92: 7.5 جنيه
لتر البنزين 95: 8.5 جنيه
لتر السولار: 6.75 جنيه
8- أسعار الوقود من (أبريل - يونيو 2021)
لتر البنزين 80: 6.5 جنيه
لتر البنزين 92: 7.75 جنيه
لتر البنزين 95: 8.75 جنيه
لتر السولار: 6.75 جنيه
9- أسعار الوقود من يوليو إلى سبتمبر (23 يوليو الماضي)
بنزين 80: 6.75 جنيه
بنزين 92: 8 جنيهات
بنزين 95: 9 جنيهات
السولار: 6:75 جنيه دون تغيير
10- أسعار الوقود من أكتوبر إلى نهاية 2021 (الجمعة 8 أكتوبر)
لتر بنزين 80 : 7 جنيهات
لتر بنزين 92 : 8.25 جنيه
لتر بنزين 95 : 9.25 جنيه
السولار: 6.75 جنيه
طن المازوت للقطاع الصناعي : 4200 جنيه
متر مكعب الغاز الطبيعي للسيارات : 3.75 جنيه
11- أسعار الوقود من 4 فبراير 2022
لتر بنزين 80 : 7.25 جنيه
لتر بنزين 92 : 8.50 جنيه
لتر بنزين 95 : 9.50 جنيه
السولار: 6:75 جنيه
12- أسعار الوقود من 15 أبريل 2022
لتر بنزين 80 : 7.50 جنيه
لتر بنزين 92 : 8.75 جنيه
لتر بنزين 95 : 9.75 جنيه
السولار: 6:75 جنيه
13- أسعار الوقود من 13 يوليو 2022
لتر بنزين 80 : 8 جنيهات
لتر بنزين 92 : 9.25 جنيه
لتر بنزين 95 : 10.75 جنيه
السولار: 7.25 جنيه
14- أسعار الوقود من 2 مارس 2023:
لتر بنزين 80 : 8.75 جنيه
لتر بنزين 92 : 10.25 جنيه
لتر بنزين 95 : 11.25 جنيه
السولار: 7.25 جنيه
15- أسعار الوقود من 3 نوفمبر 2023:
لتر بنزين 80 : 10 جنيهات
لتر بنزين 92 : 11.50 جنيه
لتر البنزين 95: 12.50 جنيه
السولار: 8.25 جنيه للتر
16- أسعار الوقود من 22 مارس 2024:
لتر بنزين 80: 11 جنيها
لتر بنزين 92 : 12.50 جنيه
لتر البنزين 95: 13.50 جنيه
السولار: 10 جنيهات للتر
17- أسعار الوقود من 25 يوليو 2024
لتر بنزين 80: 12.25 جنيه
لتر بنزين 92: 13.75 جنيه
لتر بنزين 95: 15 جنيه
السولار والكيروسين: 11.50 جنيه
18- أسعار الوقود من 18 أكتوبر 2024
لتر بنزين 95: 17 جنيهًا
لتر بنزين 92: 15.25 جنيه
لتر بنزين 80: 13.75 جنيه
لتر السولار: 13.50 جنيه
سعر المازوت الصناعي 9500 جنيه
غاز السيارات: 7 جنيهات
19- أسعار الوقود من 11 أبريل 2025
لتر بنزين 95: 19 جنيه
لتر بنزين 92: 17.25 جنيه
لتر بنزين 80: 15.25 جنيه
لتر السولار: 15.50 جنيه
سعر المازوت الصناعي 10500 جنيه
غاز السيارات: تثبيت عند 7 جنيهات
أسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 الي 200جنيه
أسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلي 400
تثبيت المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائية
20- أسعار الوقود من 17 أكتوبر 2025
لتر بنزين 95: 21 جنيها
لتر بنزين 92: 19.25 جنيها
لتر بنزين 80: 17.25 جنيه
لتر السولار: 17.50 جنيه
غاز السيارات: ارتفع إلى 10 جنيهات
21- أسعار الوقود من 10 مارس 2026
-بنزين 95.. 24 جنيهاً للتر بدلا من 21 جنيهاً سابقا
-بنزين 92 .. 22.25 جنيه بدلا من 19.25 جنيه
-بنزين 80 ...20.75 جنيه بدلا من 17.75 جنيه
-السولار .... 20.50 جنيه بدلا من 17.5 جنيه
-غاز تموين السيارات 13 جنيه / م3 بدلا من 10 جنيهات