فرنسا: لسنا طرفا في الحرب بالشرق الأوسط ولا نسعى للانخراط العسكري

قال باسكال كونفافرو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إنّ بلاده ليست طرفاً في الحرب الدائرة في المنطقة، وأنها لا تسعى للانخراط العسكري في النزاع، مشدداً على أن هذا الصراع ليس حربها.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الهدف الأساسي لفرنسا هو الانخراط في الجهود الدبلوماسية لحلحلة الوضع، خاصة فيما يتعلق بالقدرات النووية الإيرانية، عبر المفاوضات والحوار السياسي.

وأوضح أنّ التاريخ الحديث يظهر أن الاعتماد على الدبلوماسية وحدها قد لا يكون كافياً لتحقيق تغيير في النظام، مؤكداً أن فرنسا تعمل على الموازنة بين الجهود الدبلوماسية وضرورة الدفاع عن مصالحها وحلفائها في المنطقة.

وتابع أن هذه المرحلة ليست سهلة، وأن باريس تواصل العمل جنباً إلى جنب مع حلفائها لضمان حماية مصالحهم وتقديم الدعم اللازم لهم في مواجهة التهديدات.

ولفت إلى أن فرنسا تؤكد على مبدأ الردع في المنطقة، مشدداً على أن الحفاظ على الأمن الإقليمي وحماية المصالح الفرنسية والحلفاء يشكل أولوية، مع الالتزام بالنهج الدبلوماسي في إدارة التوترات مع إيران.