مسيرات ولاء حاشدة في إيران تأييدا للمرشد الأعلى الجديد

أفادت وسائل إعلام رسمية بأن مئات الآلاف من الإيرانيين شاركوا يوم الاثنين في مسيرات منظمة تأييدا لتعيين مجتبى خامنئي مرشدا أعلى جديدا للبلاد عقب مقتل والده علي خامنئي.

وأعلن المشاركون ولاءهم للمرشد الأعلى الجديد في طهران رغم تهديدات بشن هجمات من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأظهر التلفزيون الرسمي مواكب سيارات وأشخاصا يلوحون بالأعلام الإيرانية. كما تعهد المتظاهرون بمواصلة الصراع الحالي مع الولايات المتحدة وإسرائيل حتى "النصر النهائي"، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.

وتم تعيين المرشد الأعلى الجديد /56 عاما/ خلفا لوالده كقائد ديني وسياسي للبلاد في وقت متأخر من مساء الأحد، وذلك بعد تسعة أيام من مقتل آية الله علي خامنئي في غارة جوية إسرائيلية.