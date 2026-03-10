جدد رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم تلويحه باحتمالية انسحاب منتخب بلاده من بطولة كأس العالم لكرة القدم في الصيف المقبل.

وتساءل مهدي تاج لوكالة أنباء إسنا الإيرانية "من الشخص العاقل الذي سيرسل منتخب بلاده إلى الولايات المتحدة إذا كانت بطولة كأس العالم ستصبح مسيسة كما كانت في أستراليا؟".

وأعلنت أستراليا منحها اللجوء لخمسة لاعبات من منتخب إيران للسيدات خوفا من تعرضهن للاضطهاد عند العودة إلى إيران بعد امتناع اللاعبات الخمس عن ترديد النشيد الوطني لإيران قبل مباراة في كأس أمم آسيا للسيدات بأستراليا.

وتنطلق بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في 11 يونيو.

ومن المقرر أن يواجه منتخب إيران كلا من بلجيكا ونيوزيلندا ومصر في دور المجموعات، وستُقام جميع مبارياته في الولايات المتحدة وسط تصاعد التوتر بين البلدين، وكذلك مع إسرائيل.

وتعد إيران ضمن الدول التي تم منع مواطنيها من دخول الولايات المتحدة، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه سيتم استثناء الرياضيين والمسؤولين وأفراد عائلاتهم في كأس العالم وأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

ورغم ذلك، فقد رفضت أمريكا منح تأشيرات دخول لرئيس اتحاد الكرة الإيراني وستة مسؤولين آخرين على الأقل لحضور قرعة كأس العالم التي استضافتها واشنطن في ديسمبر الماضي.

ولوح تاج في الأسبوع الماضي بأنه غير متفائل بمشاركة منتخب بلاده في كأس العالم في أعقاب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، ورد ترامب بأنه لا يهتم بمشاركة إيران من عدمها.