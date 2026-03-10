ترامب: الانتهاء من حرب إيران في وقت قريب للغاية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيتم الانتهاء من الحرب في إيران في وقت قريب للغاية، مشيرًا إلى أنه تم التخلص من مستويين من القيادة.

وأضاف في كلمة له من ولاية فلوريدا، أن إيران دولة قوية وكانت على وشك السيطرة على الشرق الأوسط إلا أن الهجوم عليها حاليا أوقف هذا الأمر، كما نقلت قناة الجزيرة.

وأشار أن ما يتم حاليًّا في إيران كان ضروريًّا، وكرر بأنهم قريبون للغاية من الانتهاء منه، كما أشار إلى أن بلاده لن تسمح لمن وصفه بأي نظام إرهابي بأن يحتجز العالم رهينة ويحاول إيقاف إمدادات النفط العالمية.

ولفت إلى أنه يتم التركيز حاليًّا على الحفاظ على تدفق الطاقة والنفط للعالم، وقال: «قلت من البداية إنني سأوقف إيران عن امتلاك سلاح نووي وكل ما أقوم به الآن هو الوفاء بتعهداتي»، معتبرا أن الخطر الكبير لإيران انتهى منذ ثلاثة أيام.

ونوه بأن الإيرانيين كانوا سيشنون الحرب لو لم تتحرك الولايات المتحدة، لافتا إلى هجمات إيرانية على الدول الجارة لها، وصرح بأن طهران رفضت عرضا للحصول على وقود نووي مجاني وللأبد للأغراض المدنية.

وتابع: «رفض طهران للوقود المجاني يؤكد إصرارها على امتلاك سلاح نووي عسكري».