أعلنت الحكومة الألمانية أنها سحبت أيضا طاقم سفارتها في العاصمة العراقية بغداد ونقلتهم مؤقتاً إلى خارج البلاد بسبب الحرب على إيران.

وخلال زيارته الحالية للعاصمة القبرصية نيقوسيا، أوضح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول مساء اليوم الاثنين أنه شكر نظيره الأمريكي ماركو روبيو، خلال مكالمة هاتفية، على الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة في عملية إجلاء موظفي السفارة الألمانية من بغداد.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قامت بالفعل أول أمس السبت بنقل موظفي السفارة الألمانية في العاصمة الإيرانية طهران إلى مكان آمن خارج البلاد بشكل مؤقت، وذلك عقب تجدد الهجمات العنيفة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وأفادت وزارة الخارجية الألمانية حاليا بأنه تم اتخاذ تدابير إضافية لحماية الموظفين في بغداد في ظل الاعتبارات الأمنية للبعثات الخارجية. وأكدت الوزارة أن " الأولوية لسلامة موظفينا، ولذلك يتم مناقشتها باستمرار في خلية الأزمة التابعة للحكومة الاتحادية"، مشيرة إلى أن التواصل مع السفارة لا يزال مضموناً، لكنه نوه إلى أن القسم القانوني والقنصلي في بغداد يعمل منذ فترة طويلة بقدرات محدودة للغاية بسبب الوضع الأمني المتوتر.

وصرح فاديفول بأنه أجرى مكالمة هاتفية مساءً مع نظيره الأمريكي روبيو لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط والشرق الأدنى، وبأنهما اتفقا على وجه الخصوص على " ضرورة أن يتم هجمات إيران العشوائية على دول المنطقة بشدة، وأنها يجب أن تتوقف فوراً". وأكد الوزيران أن أمن إسرائيل وكذلك أمن الشركاء في المنطقة بات مهدداً، معربين في الوقت ذاته عن القلق إزاء التبعات الاقتصادية في حال استمر الصراع على مدار فترة طويلة.