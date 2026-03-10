استمرار دخول قوافل المساعدات الإنسانية من معبر رفح البري دعما لقطاع غزة

أدخلت الجهات الإشرافية قوافل المساعدات الإنسانية تجاه معبر كرم أبو سالم، من خلال بوابة جانبية عند معبر رفح البري، اليوم الثلاثاء؛ ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز احتياجات الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح البري لـ"الشروق" أنه تم إدخال أفواج الشاحنات المحملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية والخيام والمواد البترولية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وكشف المصدر أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الاثنين بلغ 27183 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 525 ألف طن، وأن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 1160 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 463 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37 ألفا و412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28584 طنا من الغاز، و60345 طن سولار، و1266 طن بنزين، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.