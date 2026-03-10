إيران: 206 أطفال ونساء بين ضحايا العدوان الأمريكي الإسرائيلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت متحدثة الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن بين ضحايا العدوان الأمريكي الإسرائيلي على البلاد 206 أطفال ونساء.

وأضافت في تصريحات للتلفزيون الحكومي، الثلاثاء، أن أصغر ضحايا الغارات سنا رضيع يبلغ 8 أشهر، وأن أصغر المصابين رضيع أيضا يبلغ 4 أشهر.

وأوضحت مهاجراني أن من بين الضحايا أيضا 11 عاملا في القطاع الصحي.

وذكرت أن الغارات الأمريكية الإسرائيلية استهدفت 52 مركزا صحيا و29 مستوصفا و19 مركز طوارئ و16 سيارة إسعاف، إلى جانب مروحية إسعاف.

وكانت آخر حصيلة أعلنتها إيران قبل أيام لإجمالي عدد الضحايا جراء الغارات هو 1332 قتيلا.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة.