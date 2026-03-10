عودة الكهرباء إلى طهران وألبرز بعد انقطاع لساعتين بسبب الغارات

• أضرار لحقت بشبكات الكهرباء جراء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية مساء الاثنين..

عاد التيار الكهربائي إلى العاصمة الإيرانية طهران ومحافظة ألبرز بعد انقطاع دام نحو ساعتين، بسبب أضرار لحقت بشبكات الكهرباء جراء الغارات الأمريكية الإسرائيلية مساء الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية الثلاثاء، أن شبكات الكهرباء كانت من بين الأهداف التي تعرضت للقصف الأمريكي الإسرائيلي.

وأشارت إلى عودة التيار الكهربائي إلى بعض مناطق طهران وألبرز المحاذية لها، بعد ساعتين من انقطاعه بسبب الأضرار التي لحقت بمنشآت الشبكة الكهربائية جراء الغارات.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.