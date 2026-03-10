موريتانيا والبنك الإسلامي يوقعان اتفاقيتي تمويل لتعزيز الصحة والطاقة

المفتي: الصيام يتطلب صوم الجوارح كما تصوم المعدة.. وإلا بقي ناقص الأثر

زيادة أسعار الوقود للمرة 21 في مصر منذ يوليو 2019 وحتى مارس 2026 - المحطات السعرية كاملة

رسميًا.. مصر ترفع أسعار الوقود 3 جنيهات للتر بدءًا من اليوم

النائبة عبير عطا الله: رسائل الرئيس السيسي القوية تؤكد تقدير الدولة لتضحيات الشهداء