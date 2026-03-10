موريتانيا والبنك الإسلامي يوقعان اتفاقيتي تمويل لتعزيز الصحة والطاقة

أفاد بيان لوزارة الاقتصاد الموريتانية بأن وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا وقع اليوم الاثنين، بمدينة جدة السعودية مع نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية رامي أحمد المكلف بالعمليات، اتفاقيتي تمويل استراتيجيتين مع البنك الإسلامي للتنمية، بلغت قيمتهما الإجمالية 6ر116 مليون يورو، وخصصتا لتعزيز البنية التحتية الصحية وتطوير الربط الكهربائي الإقليمي.
وأوضح البيان أن الاتفاقية الأولى، التي بلغت قيمتها 4ر61 مليون يورو تشمل تمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفى مرجعي متكامل لصحة الأم والرضع حديثي الولادة والطفل، بالعاصمة نواكشوط.
وأضاف أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية في المنظومة الصحية الوطنية، حيث يستهدف خفض معدلات الوفيات بين الأمهات والأطفال من خلال توفير رعاية طبية تخصصية بمعايير عالمية، مما يمنح التمويل بُعداً إنسانيا وتنمويا مباشرا يمس حياة المواطن.
وأشار البيان إلى أن الاتفاقية الثانية، البالغة 2ر55 مليون يورو فهي مخصصة لمشروع ربط شبكة الكهرباء بين موريتانيا ومالي، شاملا إنشاء محطات للطاقة الشمسية مرتبطة بالشبكة.
وأضاف أن هذا المشروع يمثل ركيزة استراتيجية لدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتأمين إمدادات الطاقة عبر مصادر نظيفة ومتجددة، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية للتحول الطاقوي وتقليل تكاليف الإنتاج.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد الوزير أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل محطة جديدة في مسار التعاون المثمر المستمر منذ انضمام موريتانيا كعضو مؤسس للبنك عام 1974.