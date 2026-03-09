شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "حكاية نرجس" تصاعدًا خطيرًا، لتظهر أكثر نفسية نرجس "ريهام عبد الغفور"، ورغبتها العارمة في الانتقام ممن ضايقوها وعايروها بعقمها، وفي مقدمتهم حماتها.

وتذهب حماة نرجس إليها لتقضي الليلة معها وبرفقة حفيدها، وأثناء نوم حماتها انتابتها نوبة ربو حادة وطلبت من نرجس أن تعطيها بخاخة الربو، لكن نرجس ظلت تشاهدها وهي تحتضر ورفضت إعطائها البخاخة، وهو ما تسبب في وفاتها.

وفعلت نرجس ذلك انتقامًا منها لأنها سبق وعايرتها بعقمها وكانت ترفض تزويجها لنجلها في البداية، كما أن حماتها بدأت تشك فيها وأنها تخفي أمرًا خطيرًا، وهذا ظهر من كذبها هي وزوجها بشأن عملية الطهارة لابنهم.

على ناحية أخرى، بدأت نرجس في الإعلان عن إنجابها لمولود ذكر، وذهبت لزملائها في العمل وأخبرتهم أنها رزقت بمولودها الأول، كما ذهبت لطليقها لتخبره أنها أنجبت، لكنه استغرب الأمر لعلمه بعقمها.

مسلسل "حكاية نرجس" يشترك في بطولته ريهام عبد الغفور، وعارفة عبد الرسول، وسماح أنور، وحمزة العيلي، وأحمد عزمي، ومن تأليف وإخراج سامح علاء.