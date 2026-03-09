تتواصل فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تنظمها هيئة قصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، اليوم الاثنين، بقصر ثقافة روض الفرج، في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالشهر الكريم.

وتبدأ الفعاليات في الثامنة والنصف مساء، مع باقة من العروض الفنية لفرق التذوق للموسيقى العربية، النيل للإنشاد الديني، وأطفال قنا للفنون الشعبية، هذا إلى جانب استمرار عروض السيرة الهلالية.

كما يشهد اليوم مجموعة من الورش الحرفية، ومعرضا للفنون التشكيلية وآخر للمنتجات الحرفية والتراثية، ومنها: السجاد، الكليم، الأركت، الخزف والفخار، الخيامية، أشغال الحلي، الخوص، المكرمية، الطرق على النحاس، والزجاج المعشق، وغيرها.

ويقدم ركن الطفل مجموعة من اللقاءات التثقيفية والورش الفنية، منها تشكيلات بالورق، طباعة بالاستنسل، وتصميم جداريات، إلى جانب فقرة رسم على الوجه.

تنفذ ليالي رمضان بروض الفرج من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وبإشراف الدكتور بدوي مبروك مدير عام ثقافة القرية، وتستمر الفعاليات بالمجان حتى 21 رمضان.

وتقدم هيئة قصور الثقافة أكثر من 679 فعالية ثقافية وفنية كبرى خلال شهر رمضان في 8 مواقع مركزية بالقاهرة والأقاليم، بالإضافة إلى مئات الفعاليات بالمواقع الثقافية التابعة للهيئة في جميع المحافظات، احتفاء بالشهر الفضيل.