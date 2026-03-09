تحدث الناقد الفني طارق الشناوي عن عدد من فناني الدراما والسينما، متطرقًا إلى غياب الفنان محمد رمضان عن الدراما التلفزيونية هذا العام، قائلًا إن القرار قد يكون من الفنان نفسه.

وأضاف "الشناوي" عبر برنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة الشمس، أمس الأحد، أن "رمضان" من الفنانين الذين يحققون نسب مشاهدة مرتفعة وعائدًا ماديًا كبيرًا، لذلك فمن الطبيعي أن تُعرض عليه أعمال درامية، مرجحًا أن يكون غيابه مرتبطًا برغبته في تحقيق نجاح في السينما كنجم شباك يوازي نجاحه في الدراما.

وأشار إلى أن "رمضان" سبق وحقق نجاحًا كبيرًا في السينما من خلال فيلم "عبده موتة"، والذي حقق إيرادات مرتفعة ووضعه ضمن نجوم شباك التذاكر، إلا أنه لم يتمكن من الاستمرار على نفس مستوى النجاح بعد ذلك، مرجحًا أن فيلم "أسد" قد يكون رهانًا له وشخص نصحه بالبعد قليلاً عن الدراما التلفزيونية حتى يكسب هذا الرهان.

وأوضح أن الفارق بين "نجم التلفزيون" و "نجم السينما" يتمثل في أن السينما تتطلب من الجمهور الذهاب إلى قاعة العرض ودفع ثمن التذكرة، وهو ما قد يجعل البعض يدفعوه لتقليل ظهوره التلفزيوني.

وفي سياق آخر، أعرب عن افتقاده للفنان يحيى الفخراني في دراما رمضان هذا العام، مؤكدًا أنه بالنسبة له يمثل "طقسًا رمضانيًا، مرجحًا أن تكون لديه رغبة في العودة للدراما، خاصة أنه لم يعتزل.

وتطرق إلى الحديث عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكدًا أنها من أكثر الممثلات موهبة في جيلها، وأنها مشروع نجمة شباك حقيقي، ولديها جمهور ينتظر أعمالها، ناصحًا إياها بتغيير تركيبة العمل الدرامي التي تعتمد على نفس الكاتب ونفس البطل، معتبرًا أن إدخال عناصر جديدة قد يحقق نتائج أفضل.

ولفت إلى أن برامج المقالب التي يقدمها الفنان رامز جلال، من أكثر البرامج مشاهدة، وتحقق عائدًا إعلانيًا كبيرًا، داعيًا إياه إلى التفكير في كسر النمط المعتاد مثلما فعل شقيقه الفنان ياسر جلال، مشيرًا إلى أن رامز ابتعد عن السينما في السنوات الأخيرة، بعدما اعتاد الجمهور على طرح فيلم جديد له عقب شهر رمضان.