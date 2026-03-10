القاهرة تعتمد التعريفة الجديدة للسرفيس والنقل العام والتاكسي الأبيض بعد زيادة الوقود

في ضوء صدور قرار تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميًا، قامت محافظة القاهرة بتعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس، والنقل العام، والنقل الجماعي، والأقاليم، والتاكسي الأبيض.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أنه روعي عند وضع التعريفة الجديدة مسافة كل خط سير وعدد الرحلات، تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة المرتبطة بالقاهرة بخطوط سير مشتركة لضمان توحيد التعريفة على الجانبين ومنع استغلال المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم مراعاة مصلحة المواطن والسائق في التعريفة الجديدة، مؤكدًا أنه سيتم نشر بانرات وملصقات تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.

وشدد على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارات السرفيس والمواقف والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة وخطوط السير، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات السرفيس والنقل الجماعي وفقًا للزيادات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

كما وجه محافظ القاهرة مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين، مؤكدًا أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة يقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم. وتم تخصيص رقمي الخط الساخن 114 و15496 لتلقي شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة.