وصول الدفعة الثانية من المواطنين اليابانيين الذين تم إجلاؤهم من الشرق الأوسط إلى بلادهم

عادت الدفعة الثانية من المواطنين اليابانيين الذين تم إجلاؤهم من الشرق الأوسط إلى بلادهم اليوم الثلاثاء في ظل تصاعد الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية أن وزارة الخارجية اليابانية قالت إن 281 يابانيا وراكبا من جنسيات أخرى كانوا على متن رحلة جوية مستأجرة قادمة من العاصمة السعودية الرياض ، وصلوا مطار ناريتا بالقرب من طوكيو.

وأضافت الوزارة أن من بين الركاب أشخاص قدموا برا من قطر والكويت والبحرين، بالإضافة إلى يابانيين مقيميين في المملكة العربية السعودية.

وقال مصدر حكومي إن اليابان تعتزم تسيير رحلات مستأجرة من الرياض وأبو ظبي.

وكانت أول دفعة من اليابانيين الذين تم إجلاؤهم قد وصلت اليابان قادمة من عمان ليلة أمس الأول الأحد.