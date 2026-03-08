الحرس الثوري الإيراني يعلن انطلاق الموجة 28 من عملية الوعد الصادق 4

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، انطلاق الموجة 28 من عملية «الوعد الصادق 4»، والتي تضمنت استخدمت صواريخ من الجيل الجديد.

وقال في بيان مقتضب، إن الموجة 28 استهدفت مناطق بئر السبع وتل أبيب في الأراضي المحتلة، وقاعدة الأزرق الجوية الأمريكية.

ودوت صافرات الإنذار في أنحاء إسرائيل، صباح الأحد، مُحذِّرةً من صواريخ أُطلقت من إيران، دون ورود أي تقارير عن أضرار أو إصابات.

وتمَّ تفعيل صافرات الإنذار في معظم أنحاء شمال إسرائيل كما في جنوبها ووسطها، لا سيما في مدن كبرى مثل حيفا وتل أبيب وبئر السبع، وفقاً لقيادة الجبهة الداخلية التي طلبت من السكان التوجُّه إلى الملاجئ أو أماكن آمنة.

ورفعت الإنذارات لاحقاً مع إعلان الجيش أنه «يُسمَح الآن بمغادرة المناطق المحمية في كل أنحاء البلاد».

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تمَّ اعتراض معظم الصواريخ.

كذلك دوت صافرات الإنذار صباح الأحد، في شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، حيث أطلق «حزب الله» هذا الأسبوع مسيّرات وقذائف وصواريخ على إسرائيل.