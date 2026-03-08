قالت وزارة الدفاع الإماراتية، إن الدفاعات الجوية رصدت اليوم الأحد، 17 صاروخًا باليستيًا، تم تدمير 16 منها، فيما سقط صاروخ واحد في البحر.

وأضافت في بيان، أن الدفاعات الجوية رصدت 117 طائرة مسيرة، تم اعتراض 113 منها، بينما سقطت 4 طائرات مسيرة داخل أراضي الدولة.

وأشارت إلى رصد 238 صاروخاً باليستياً منذ بدء الهجوم الإيراني، تم تدمير 221 صاروخاً منها، فيما سقط 15 منها في مياه البحر، وسقط 2 صاروخ على أراضي الدولة.

ولفتت إلى رصد 1422 طائرة مسيرة إيرانية وتم اعتراض 1342 منها، فيما وقعت 80 مسيرة داخل أراضي الدولة، كما تم أيضاً رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة.

ونوهت أن هذه الاعتداءات خلفت 4 حالات وفاة من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنجلادشية، و112 حالة إصابة متوسطة وبسيطة من الجنسية الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنجلادشية، والسيرلانكية، والاذربيجانية، واليمنية، والاوغندية، والارتيرية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية.

وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.