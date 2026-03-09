تصادم قطار مطروح بأتوبيس بمزلقان الهوارية في برج العرب دون إصابات

شهدت منطقة الهوارية التابعة لمدينة برج العرب غرب الإسكندرية حادث تصادم بين قطار خط مطروح وأتوبيس أثناء عبوره المزلقان، دون وقوع إصابات أو تأثر حركة القطارات.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من غرفة عمليات مركز ومدينة برج العرب وإدارة شرطة النجدة، يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين قطار متجه إلى مطروح وأتوبيس بمنطقة الهوارية.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة، ترافقها قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ. وبالفحص والمعاينة تبين حدوث تصادم بين القطار وجانب الأتوبيس أثناء عبوره المزلقان، ما أسفر عن حدوث تلفيات بالأتوبيس دون وقوع أي إصابات.

ووفقًا لمصدر أمني، جرى إعادة حركة القطارات إلى طبيعتها عقب رفع آثار الحادث، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.