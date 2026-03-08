649 ماليزيا مازالوا عالقين في الشرق الأوسط وسط تصاعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران

ذكرت وزارة الخارجية الماليزية، أن إجمالي 649 ماليزيا مازالوا عالقين في عدة مواقع في الشرق الأوسط في أعقاب تصاعد الصراع في أجزاء من المنطقة.

وفي بيان إعلامي صدر أمس السبت، قالت الوزارة إنه حتى الساعة السادسة مساء يوم السابع من مارس، سجل 24568 ماليزيا لدى الوزارة من خلال نظام القنصلية الالكترونية، حسب صحيفة ذا ستار الماليزية اليوم الأحد.

وأضاف البيان، أن الجهود لا تزال تركز على مساعدة الماليزيين العالقين بسبب الصراع وتسهيل عودتهم من خلال الرحلات التجارية المتاحة.

وأضاف البيان، أن البعثات الدبلوماسية الماليزية في المنطقة حولت أيضا تركيزها العملياتي إلى تنسيق الإجلاء والمساعدة القنصلية، مشيرة إلى أن التحذير من السفر الصادر في 5 مارس لا يزال ساري المفعول.

ووافق مجلس الوزراء الماليزي على خطة إجلاء طارئة في حال تدهور الوضع الأمني الإقليمي، مما يؤكد أولوية الحكومة في مساعدة الماليزيين المتضررين من اضطرابات السفر مع تسهيل عودتهم عبر الرحلات التجارية المتاحة.

وقالت الوزارة، إن تنسيق الإجلاء يعتمد حاليا على ممرات السفر المتاحة والرحلات التجارية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية وسلطنة عمان وتركيا.