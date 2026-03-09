أمين الفتوى بالإفتاء: يجوز إخراج زكاتي الفطر والمال خلال شهر رمضان

تحدث الدكتور أحمد العوضي أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن حكم الجمع بين إخراج زكاتي الفطر والمال في شهر رمضان، قائلًا: " يجوز أن يتقدم الإنسان ويخرج زكاة ماله مقدمًا وخاصة إذا كانت هناك مصلحة وحاجة للفقير".

وقال خلال تصريحات على برنامج "صومًا مقبولًا"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن الواجب في شهر رمضان هو إخراج زكاة الفطر، مستشهدّا بقوله تعالى في سورة الأعلى (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ)، موضحًا أن المقصود بها هي زكاة الفطر.

ونصح باستغلال العشر الأواخر من رمضان في كل ما يُقرب الإنسان إلى الله بالاجتهاد في العبادات والطاعات والتهجد والنفقة، مضيفًا: " في العشر الأواخر من رمضان الإنسان يجتهد بالعبادة والطاعة والنفقة بالجملة كل ما يوصل الإنسان إلى الله".