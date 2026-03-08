حزب الله يعلن استهداف مدينة نهاريا شمال إسرائيل بالمسيرات

قال حزب الله اللبناني، الأحد، إن عناصره شنوا في تمام الساعة 08:40 من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي)، هجومًا على مدينة نهاريا شمال إسرائيل بسرب من المسيرات الانقضاضية.

وأضاف في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، أن «الهجوم يأتي ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة، بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهه الحزب لسكان المدينة».

وتصاعدت وتيرة المواجهات الميدانية على الجبهة اللبنانية السبت، حيث وسع حزب الله دائرة استهدافه لتشمل عمق إسرائيل وصولا إلى ضواحي تل أبيب وحيفا.

ويأتي هذا التصعيد في ظل اتساع رقعة الحرب الإقليمية التي بدأت في 28 فبراير الماضي، مع تواصل الغارات الإسرائيلية المكثفة على الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.

وأعلن حزب الله تنفيذ 20 هجوما بالصواريخ والمسيّرات، شملت قصف قاعدة «تل هشومير» العسكرية جنوب شرق تل أبيب (على بعد 120 كيلومترا من الحدود) بـ«صواريخ نوعية».

كما استهدف الحزب قاعدة «حيفا البحرية» وقاعدة «ستيلا ماريس» للرصد والرقابة البحرية، بالإضافة إلى استهداف شركة «ألتا» للصناعات العسكرية ومقر قيادة المنطقة الشمالية في قاعدة «دادو».

ووجه حزب الله إنذارات عاجلة لسكان مستوطنتي «نهاريا» و«كريات شمونة» بالإخلاء الفوري والتوجه جنوبا، قبل أن يعقب ذلك باستهدافهما بصلْيات صاروخية وأسراب من المسيرات الانقضاضية.