 مصرع لواء بإدارة الترحيلات وإصابة ضابط وأمين شرطة في حادث سير بالمنيا
الإثنين 9 مارس 2026 2:57 ص القاهرة
مصرع لواء بإدارة الترحيلات وإصابة ضابط وأمين شرطة في حادث سير بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الإثنين 9 مارس 2026 - 2:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 مارس 2026 - 2:39 ص

لقى لواء شرطة مصرعه في حادث سير على الطريق الصحراوي الشرقي عند مدخل مركز سمالوط بمحافظة المنيا، أثناء عودته من مأمورية رسمية بمحافظة أسوان، ما أسفر أيضًا عن إصابة نقيب وأمين شرطة.

وكان اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من الرائد محمد أبو العزايم، رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بمصرع لواء شرطة بإدارة الترحيلات بمديرية أمن القاهرة يُدعى أحمد محمد شكري، 47 عامًا، وإصابة النقيب سيف وائل، وأمين الشرطة سعيد محمد محيي، إثر حادث سير وقع على الطريق الصحراوي الشرقي بمدخل سمالوط.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الدكتور محمد صلاح، مفتش صحة المركز، لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان.

وكشف تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة نزيف بالمخ نتيجة اصطدام الرأس بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وعلى ذلك صرحت النيابة بدفن الجثمان وتسليمه لأسرته.

 

