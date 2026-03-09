إيران: تنفيذ أول هجوم صاروخي بعد تعيين المرشد الجديد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت إيران، تنفيذ أول هجوم صاروخي ضد إسرائيل، بعد تعيين المرشد الجديد مجتبى خامنئي.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية في نبأ عاجل: «تنفيذ أول عملية إطلاق صواريخ على الأراضي المحتلة بعد تعيين المرشد الجديد».

فيما أفاد الحرس الثوري الإيراني، بأنه شن ضربات القواعد الأمريكية بالمنطقة وأهدافًا بشمال الأراضي المحتلة بصواريخ خرمشهر وفتاح وخيبر، مؤكدا أن الضربات حققت نجاحا.

كما أوضح التلفزيون الإيراني، أنه تم تنفيذ الموجة 30 من عملية الوعد الصادق 4 بنجاح تام.

وكان مجلس خبراء القيادة في إيران، قد أعلن اختار مجتبى خامنئي، مرشدا أعلى لإيران خلفا لوالده الراحل، حسبما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية.

وأكدت الوكالة أن الاختيار جاء بأغلبية ساحقة، ليكون مجتبى المرشد الثالث للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوم عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات من الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ«أهداف أمريكية» في دول المنطقة، غير أن بعضها أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية.