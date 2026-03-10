أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي أنه يدرس إجراء تعديلات على تشكيل فريقه في مباراة ريال مدريد الإسباني، المُقرر إقامتها لحساب منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه مانشستر سيتي الإنجليزي فريق ريال مدريد الإسباني، في العاشرة مساء غدٍ، الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية: "يجب أن تواجه أي خصم باحترامٍ كبير.. ربما يحالفنا الحظ ونتأهل، لكن في المرة التالية لن يكون الحظ معك، كن كما أنت".

وأضاف المدرب الإسباني: "هذه ليست المرة الأولى التي نأتي فيها إلى ملعب سانتياجو برنابيو، ولا أحد يعلم ما قد يحدث، ولكن علينا أن نواجه المباراة والخصم، وأن نكون على طبيعتنا".

وتابع: "هناك الكثير من المفاجآت قد تحدث، لكنني لا أتوقع ذلك بصراحة، أرى أننا نعرف بعضنا البعض، وهو يعرفنا.. بالطبع هناك بعض التعديلات التي يجب أن نجريها لمواكبة جودتهم، لكن ليس هناك مفاجآت".

وأكمل: "في مباراة كرة القدم، هناك عوامل كثيرة، لكن علينا أن نكون على طبيعتنا، إذا خرجنا من البطولة، سوف نقوم بتهنئة نادي ريال مدريد مباشرة".

وعن طريقة إيقاف فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، قال مدرب مانشستر سيتي: "في السابق كنا نملك كايل والكر، حاليًا يجب أن نلعب كفريق ونبقى متماسكين ونستحوذ على الكرة ولا نرتكب أخطاء ونتحرك بسرعة كبيرة".

وعن نصائحه لألفارو أربيلوا، المدير الفني لريال مدريد، قال جوارديولا: "لستُ في موقع يسمح لي بإبداء رأيي في أربيلوا.. مع تشابي ألونسو، المدير الفني السابق، كان الوضع مختلف لأنني أعرفه وقضينا موسمين معًا".

وأتم بيب جوارديولا تصريحاته قائلًا: "يأتي المدربين ويذهب المدربين وريال مدريد سيظل ريال مدريد، أنتم تعرفون رأيي في ريال مدريد، أنا أحترمهم حقًا".