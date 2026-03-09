الحرس الوطني الكويتي: أسقطنا مسيرة في أحد المواقع التي نؤمنها

أعلن الحرس الوطني الكويتي، أن قواته تمكنت اليوم من إسقاط طائرة درون "مسيرة" في أحد مواقع المسؤولية التي يتولى الحرس الوطني تأمينها.

وقال في بيان، إن هذا الإجراء جاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.

وأضاف البيان: «يهيب الحرس الوطني بالجميع ضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة».

وأشار إلى أن قواته وبالتعاون مع الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.



