قال المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة في الإمارات، إن الجهات المختصة في الإمارة تتعامل مع مع حادث نشوب حريق في منطقة فوز البترولية.

وأضاف في بيان، أن الحريق ناجم عن سقوط شظايا نتيجة الاعتراضات الناجحة للدفاعات الجوية دون تسجيل إصابات.

وأهابت الجهات المختصة، بالجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

والإمارات إحدى الدول العربية والخليجية التي تتعرض لضربات إيرانية، ضمن ما تقول طهران إنه استهداف لقواعد عسكرية وأهداف أمريكية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوم عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات من الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ«أهداف أمريكية» في دول المنطقة، غير أن بعضها أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية.