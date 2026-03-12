مبعوث الكرملين: جرى مناقشة العلاقات الاقتصادية بين روسيا وأمريكا في فلوريدا

قال المبعوث الروسي الخاص كيريل دميترييف، إنه التقى ممثلين عن الولايات المتحدة في ولاية فلوريدا حيث جرى مناقشة التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وفي منشور على تطبيق تيليجرام، اليوم الخميس، أشار ديميترييف - الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية - إلى أن الاجتماع ركز على "مشروعات واعدة" لاستعادة العلاقات الروسية الأمريكية، وعلى التطورات في الأسواق العالمية للطاقة.

وأضاف أن العديد من الدول، لا سيما الولايات المتحدة، بدأت تدرك الدور الأساسي الذي يلعبه النفط والغاز الروسي في استقرار الاقتصاد العالمي، ومدى عدم فاعلية العقوبات المفروضة على روسيا وما تسببه من أضرار.

وأكد ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقد الاجتماع في فلوريدا، وكتب عبر منصة إكس أمس الأول الأربعاء: "ناقش الفريقان مجموعة متنوعة من القضايا، واتفقا على استمرار التواصل".

ويشارك ديميترييف، أيضا في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.

ومن منظور موسكو، يتمثل دوره الأساسي في التأثير على موقف واشنطن وتحسين العلاقات الاقتصادية الثنائية.