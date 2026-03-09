أفادت المتحدثة باسم جيش الاحتلال إيلا واوية، الأحد، بأن الجيش وجه تحذيرا لعناصر الحرس الثوري الإيراني بضرورة مغادرة لبنان، ملوّحة بشن هجمات ضدهم في حال بقائهم هناك.

وأضافت في منشور عبر حسابها على منصة "أكس"، أن عناصر الحرس الثوري "لن يتمتعوا بأي حصانة"، مؤكدة أن الجيش قادر على استهدافهم "في لبنان أو إيران أو أي مكان آخر"، بحسب شبكة العربية.

كما اعتبرت المتحدثة أن حزب الله وإيران "وجهان لعملة واحدة"، مشددة على أن إسرائيل ستواصل الضغط لتحقيق هدف نزع سلاح حزب الله.

جاء ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال أن الضربة التي نفّذها فجر الأحد على فندق في منطقة الروشة ببيروت، أودت بخمسة أشخاص بينهم قيادات في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال رئيس أركان الجيش إيال زاميرك: "نفذنا في بيروت عملية استهدفت قادة في فيلق القدس الإيراني.. أؤكد لكم أنه لا يوجد أي مكان آمن لمحور الشر الإيراني أينما كان في الشرق الأوسط، لا في بيروت ولا في أماكن أخرى".