قال اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، إن العملية البرية الأمريكية ضد إيران «قادمة لا محالة» وفق تقديره الشخصي والعسكري، موضحا أنها قد تحدث عبر إدخال قوات برية محدودة خفيفة محمولة جوًا، مثل الفرقة 82.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، أن المعلومات تشير إلى أن الدخول سيبدأ من منطقة كردستان العراق باتجاه منطقة التجمع الإثني لكرد إيران في الشمال الغربي، منوها إلى صعوبة طبيعة الجغرافيا في تلك المنطقة.

وأوضح أن الجيش الإيراني يمتلك قوة رادعة بشرية تقدر بنحو 950 ألف مقاتل، منهم 600 ألف في الخدمة العاملة و350 ألفا في الاحتياط.

وشدد أن «الحل الوحيد هو الدبلوماسية»، مؤكدا أن «الجميع يخطئ في إدارة هذه الحرب» واستمرار الحرب سيؤدي إلى تضرر المنطقة العربية وإقليم الأمن العربي وحزام الأمن المصري ومقومات الأمن القومي لكل دول المنطقة.

ونوه أن القيادة السياسية المصرية تنادي دائما بالعودة للحلول السياسية لتجنب سيناريوهات «مزعجة للغاية»، مشيرا إلى أن الخسائر ستطال الجميع.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي يسعى إلى فرض السيطرة عبر شخصية جديدة تكون منفتحة على الغرب، مؤكدا أن المكون العرقي في إيران الذي يضم «الفرس، اللور، الآذر، العرب، والبلوشستان، والأكراد»؛ لن تسمح باستقرار أي نظام ما لم تدعمه قوة عسكرية حقيقية لتأمينه، مستشهدا بالنماذج التي طبقتها مع حميد كرزاي في أفغانستان، وإياد علاوي في العراق.