الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيرة وصاروخين باليستيين

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، مساء الأحد، صد مزيد من الهجمات الإيرانية التي تتواصل على المملكة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، في بيان منفصلين، باعتراض وتدمير مسيّرة شرق منطقة الجوف، واعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.

المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير مسيّرة شرق منطقة الجوف. — وزارة الدفاع (@modgovksa) March 8, 2026

المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية. — وزارة الدفاع (@modgovksa) March 8, 2026





وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع السعودية إحباط محاولتي استهداف بمسيّرتين بعد إسقاطهما شمال مدينة الرياض.

والسعودية إحدى الدول العربية والخليجية التي تعرضت لضربات إيرانية، ضمن ما تقول طهران إنه استهداف لقواعد عسكرية وأهداف أمريكية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودية، مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين من الجنسيتين الهندية والبنجلاديشية، جراء سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني لإحدى شركات الصيانة والنظافة بمحافظة الخرج وسط السعودية.

وقال المتحدث: "في يوم الأحد 19 / 9 / 1447هـ الموافق 8 / 3 / 2026م باشر الدفاع المدني سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني لإحدى شركات الصيانة والنظافة بمحافظة الخرج، نتج عنه حالتا وفاة من الجنسيتين الهندية والبنجلاديشية، وإصابة 12 مقيمًا من الجنسية البنجلاديشية وأضرار مادية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وشدّد المتحدث على أن محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.