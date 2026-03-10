 يوفنتوس يستهدف ضم سبينس من توتنهام في الميركاتو الصيفي - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 مارس 2026 11:13 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

يوفنتوس يستهدف ضم سبينس من توتنهام في الميركاتو الصيفي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 10 مارس 2026 - 11:01 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 مارس 2026 - 11:01 ص

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اهتمام نادي يوفنتوس بالتعاقد مع اللاعب الإنجليزي دجيد سبينس، نجم توتنهام هوتسبير، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن إدارة توتنهام لا تمانع رحيل اللاعب، لكنها تشترط الحصول على نحو 30 مليون يورو مقابل الاستغناء عن خدماته.

وأضاف التقرير أن إدارة يوفنتوس تستعد لفتح قنوات التفاوض مع النادي اللندني خلال الأيام القليلة المقبلة، في محاولة للتوصل إلى اتفاق وحسم صفقة ضم اللاعب.

ويمتد عقد سبينس مع توتنهام حتى يونيو 2029، ما يمنح النادي الإنجليزي موقفًا قويًا في أي مفاوضات مستقبلية بشأن انتقاله.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك