يوفنتوس يستهدف ضم سبينس من توتنهام في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اهتمام نادي يوفنتوس بالتعاقد مع اللاعب الإنجليزي دجيد سبينس، نجم توتنهام هوتسبير، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن إدارة توتنهام لا تمانع رحيل اللاعب، لكنها تشترط الحصول على نحو 30 مليون يورو مقابل الاستغناء عن خدماته.

وأضاف التقرير أن إدارة يوفنتوس تستعد لفتح قنوات التفاوض مع النادي اللندني خلال الأيام القليلة المقبلة، في محاولة للتوصل إلى اتفاق وحسم صفقة ضم اللاعب.

ويمتد عقد سبينس مع توتنهام حتى يونيو 2029، ما يمنح النادي الإنجليزي موقفًا قويًا في أي مفاوضات مستقبلية بشأن انتقاله.