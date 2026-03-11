 إسرائيل تنقل فريق القتال في لواء جولاني إلى الجبهة الشمالية - بوابة الشروق
الأربعاء 11 مارس 2026 12:06 م القاهرة
إسرائيل تنقل فريق القتال في لواء جولاني إلى الجبهة الشمالية

وكالات
نشر في: الأربعاء 11 مارس 2026 - 11:53 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 مارس 2026 - 11:53 ص

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل فريق القتال التابع للواء جولاني من قيادة المنطقة الجنوبية إلى منطقة القيادة الشمالية، وذلك بناء على توجيهات رئيس الأركان الإسرائيلي ، إيال زامير، في ظل التطورات الميدانية الأخيرة.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن زامير أجرى، اليوم الأربعاء، تقييما للوضع بمشاركة عدد من القادة العسكريين، وذلك في أعقاب التطورات المرتبطة بعملية زئير الأسد، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأوضح البيان أن زامير وجه بتعزيز منطقة القيادة الشمالية ونقل فريق القتال التابع للواء جولاني من قيادة المنطقة الجنوبية للعمل ضمن قوات القيادة الشمالية.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات إضافية لاحقا بشأن تعزيز هذه القيادة بقوات أخرى، وذلك وفقا لتقييمات الوضع الميداني.

وأكد جيش الاحتلال سيواصل عملياته ضد حزب الله، متهما الحزب بالانضمام إلى القتال والعمل بدعم من إيران، ومشددا على أنه لن يسمح بتهديد الإسرائيليين، وفق تعبيره.


