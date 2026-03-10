منظمة سي ووتش ترصد 10 مهاجرين عالقين بمنصة غاز مسكار البحرية في سواحل تونس

قالت منظمة الإنقاذ الألمانية، غير الحكومية، "سي ووتش"، إن 10 مهاجرين عالقين منذ عدة أيام بمنصة إنتاج الغاز البحرية "مسكار" في سواحل تونس، يطلبون الإجلاء نحو السواحل الإيطالية.

وذكرت المنظمة عبر حسابها على موقع "إكس" في وقت متأخر مساء الاثنين، إن المهاجرين كانوا من بين مجموعة تضم 38 مهاجرا أنقذتهم سفينة الإنقاذ "ماريديف 208" وهم يواجهون الآن خطر الترحيل إلى تونس.

ورصدت طائر ة "سيبيرد 2" التابعة للمنظمة أثناء عملية تمشيط في وسط البحر الأبيض المتوسط، المهاجرين وقد تقطعت بهم السبل فوق المنصة الواقعة بخليج قابس جنوب تونس.

وتابعت "سي ووتش" في النداء أنهم "يحتاجون إلى ميناء آمن فورا. يستطيع خفر السواحل الإيطالي الوصول إليهم في أقل من سبع ساعات ونقلهم إلى ميناء آمن. يجب علينا التحرك فورا لمنع ترحيلهم إلى تونس حيث يواجهون خطر العنف والتعذيب".