أعلن مجلس خبراء القيادة في إيران، اختار مجتبى خامنئي، مرشدا أعلى لإيران خلفا لوالده الراحل، حسبما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية.

وأكدت الوكالة أن الاختيار جاء بأغلبية ساحقة، ليكون مجتبى المرشد الثالث للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجاء الإعلان عن تولي مجتبى خامنئي قائدًا لإيران، بعد تسعة أيام من مقتل والده علي خامنئي خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ومجتبى خامنئي، ولد عام 1969، وهو الابن الثاني لمرشد إيران الراحل علي خامنئي، ويُعَد من أكثر الشخصيات نفوذا وحضورا في المشهد السياسي داخل بيت خامنئي، وفق تقارير.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال اليوم الأحد، إن المرشد الإيراني المقبل "لن يستمر طويلاً" إذا لم يحصل على موافقة الولايات المتحدة، فيما رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي "التدخل في شئون طهران الداخلية ودعوات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط".

وذكر ترامب في مقابلة مع شبكة ABC News: "سيتعين عليه (المرشد الإيراني المقبل) أن يحصل على موافقتنا.. وإذا لم يحدث فلن يستمر طويلاً.. نحن نريد التأكد من أننا لن نضطر إلى العودة كل 10 سنوات عندما لا يكون هناك رئيس مثلي لن يقوم بذلك".

وفي وقت سابق أيضًا، هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه سيواصل ملاحقة كل سيتولى منصب المرشد، وحذر في منشور ‌على موقع "إكس" باللغة الفارسية، من أنه سيلاحق كل من يسعى لتعيين خليفة لخامنئي، في إشارة إلى مجلس خبراء القيادة.