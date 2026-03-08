التعاون الخليجي: يدين الاعتداء الإيراني الخطير على منشأة سكنية بالسعودية

عبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانة مجلس التعاون واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني الخطير الذي استهدف منشأة سكنية في مدينة الخرج بالسعودية، ما أدى إلى وفاة اثنين من المدنيين وإصابة عددٍ آخر.

وقال البديوي في بيان، إنّ هذا الاعتداء الإيراني يمثل انتهاكًا صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية، ويستهدف سلامة المدنيين والبنى التحتية، في مخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

وشدد على تضامن مجلس التعاون الكامل مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مجددا موقف دول المجلس الثابت في رفض وإدانة جميع الأعمال العدوانية التي تمس أمن دول مجلس التعاون أو تستهدف منشآتها الحيوية وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

معالي الأمين العام لمجلس التعاون @jasemalbudaiwi ، يدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الخطير على منشأة سكنية بمدينة الخرج بالمملكة العربية السعودية، مما أدى إلى وفاة اثنين من المدنيين الأبرياء وإصابة عددٍ منهم .https://t.co/8KdY4VMfkD#مجلس_التعاون#المملكة_العربية_السعودية pic.twitter.com/ImelM5pd1B — مجلس التعاون (@GCCSG) March 8, 2026

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودية، مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين من الجنسيتين الهندية والبنجلاديشية، جراء سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني لإحدى شركات الصيانة والنظافة بمحافظة الخرج وسط السعودية.

وقال المتحدث: "في يوم الأحد 19 / 9 / 1447هـ الموافق 8 / 3 / 2026م باشر الدفاع المدني سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني لإحدى شركات الصيانة والنظافة بمحافظة الخرج، نتج عنه حالتا وفاة من الجنسيتين الهندية والبنجلاديشية، وإصابة (12) مقيمًا من الجنسية البنجلاديشية وأضرار مادية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وشدّد المتحدث على أن محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع السعودية تدمير 8 مسيّرات إيرانية بعد دخولها المجال الجوي للمملكة.