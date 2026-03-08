منظمة فلسطينية: إسرائيل تواصل احتجاز جثامين 10 فلسطينيات

قالت منظمة "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء" الفلسطينية، إن إسرائيل تحتجز جثامين 10 فلسطينيات، أصغرهن فتاة استشهدت في عمر 17 عاما.

وقالت المنظمة الفلسطينية في بيان اليوم الأحد، بمناسبة يوم المرأة العالمي (يوافق الثامن من مارس من كل عام) إن "معاناة المرأة الفلسطينية لا تنتهي عند الاستهداف والقتل، بل تمتد حتى بعد الاستشهاد".

وأضافت: "واصلت سلطات الاحتلال احتجاز جثامين 10 شهيدات فلسطينيات (استشهدن في ظروف مختلفة) في مقابر الأرقام والثلاجات، في انتهاك صارخ للقيم الإنسانية والقانون الدولي وحق العائلات في وداع بناتها وأبنائها ودفنهم بكرامة".

يذكر أن "مقابر الأرقام" هي مدافن بسيطة محاطة بحجارة دون شواهد، ومثبّت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقما لا اسم صاحب الجثمان، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهات الأمنية الإسرائيلية.

وتعود الجثامين لكل من:

- دلال سعيد المغربي (20 عاما) محتجز منذ 11 مارس 1978.

- وفاء علي خليل إدريس (30 عاما) محتجز منذ 21 يناير 2002.

- دارين محمد أبو عيشة (20 عاما) محتجز منذ 24 فبراير 2002.

- هنادي بشير جرادات (28 عاما) محتجز منذ 4 أكتوبر 2003.

- وفاء عبد الرحمن برادعي (34 عاما) محتجز منذ 19 مايو 2003.

- أسماء عماد ابو محسن (17 عاما) محتجز منذ 8 أبريل 2024.

- لبيبة فازع صوافطة (43 عاما) محتجز منذ 21 أبريل 2024.

- ميمونة عبد الحميد حراحشة (20 عاما) محتجز منذ 24 أبريل 2024.

-بيان محمد جمعة سلامة عيد (22 عاما) محتجز منذ 23 يوليو 2024.

- أمانة إبراهيم محمد يعقوب (30 عاما) محتجز منذ 8 أبريل 2025.

وفي سبتمبر 2019، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يجيز للقائد العسكري احتجاز جثامين فلسطينيين قتلهم الجيش ودفنهم مؤقتا بهدف استعمالهم "أوراق تفاوض مستقبلية".

وفي وقت سابق الأحد، قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في بيان مشترك، إن إسرائيل اعتقلت 700 امرأة منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 8 أكتوبر 2023.

وأشارت إلى استمرار اعتقال 72 منهن "معظمهن في سجن الدامون، بينهن 19 مريضة، وثلاث قاصرات و32 أما.

ومنذ أن بدأ حرب الإبادة، يكثف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد 1125 فلسطينيًّا، وإصابة نحو 11 ألفا و700، إضافة لاعتقال حوالي 22 ألفا، وفقا لمعطيات رسمية.