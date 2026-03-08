الجيش الإيراني يكشف تفاصيل جديدة حول إغراق الفرقاطة آيريس دينا بطوربيد أمريكي

أعلنت قيادة الجيش الإيراني، تفاصيل جديدة بشأن حادثة إغراق الفرقاطة الحربية آيريس دينا في مياه المحيط الهندي، مؤكدة أن السفينة كانت تقل 136 فردا من الطاقم، قُتل منهم 104 وأصيب 32 آخرون.

وجاء في بيان نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أن أفراد الطاقم الجرحى يتلقون حاليا العلاج في أحد المستشفيات في سريلانكا، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ووفق البيان، كانت الفرقاطة في طريق عودتها إلى إيران بعد مشاركتها في مناورات عسكرية في مدينة فيساخاباتنام بـ الهند، قبل أن تغرق على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب سريلانكا عقب إرسالها إشارة استغاثة.

وفي وقت لاحق، قال وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، للصحفيين إن غواصة أمريكية أغرقت السفينة الحربية الإيرانية في المياه الدولية بالمحيط الهندي باستخدام طوربيد، مشيرا إلى أن هذه العملية تُعد أول إغراق لسفينة حربية بواسطة طوربيد منذ الحرب العالمية الثانية.

وبحسب تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس، فإن الفرقاطة "آيريس دينا" تعد من أحدث السفن في الأسطول البحري الإيراني، وهي من فئة مودج المخصصة للعمل في المياه العميقة.

وأوضحت الوكالة أن السفينة كانت قادرة على حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك صواريخ أرض - جو وصواريخ مضادة للسفن وطوربيدات، إضافة إلى قدرتها على تشغيل مروحية على متنها.