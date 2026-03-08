جيش الاحتلال: شن غارات على مقر سلاح الجو التابع للحرس الثوري في طهران

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه هاجم مقرّ سلاح الجو التابع للحرس الثوري في قلب العاصمة الإيرانية طهران.

وذكر في بيان، مساء الأحد، أنه خلال موجات الغارات التي شنها سلاح الجو تم استهداف مقرّ سلاح الجو التابع للحرس الثوري، وأضاف: «كان المقرّ يعتبر مركز القيادة والسيطرة الرئيسي للقوات الجوية التابعة للنظام حيث عملت داخله مقر وحدة الصواريخ الباليستية، ومنظومة الطائرات المسيّرة، وبقية تشكيلات سلاح الجو التابعة للنظام».

وتابع: «يتولى هذا المقرّ مسئولية بلورة صورة الوضع العملياتي، إضافة إلى التخطيط لهجمات موجهة ضد إسرائيل ودول المنطقة».

واستكمل: «تأتي هذه الضربة في إطار الضربة القاسية التي تكبدتها منظومـة الصواريخ الباليستية التابعة للنظام الإيراني، كما تُلحق ضررًا بقدرته على تنسيق عمليات الإطلاق باتجاه إسرائيل».



