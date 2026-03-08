الدفاع الإماراتية تبث مشاهد لاعتراض وتدمير مسيّرات إيرانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بثت وزارة الدفاع الإماراتية، مشاهد لاعتراض وتدمير الدفاعات الجوية طائرات مسيّرة إيرانية حاولت استهداف الدولة.

وفي المشاهد، سُمع صوت مقاتلي الدفاع الجوي يقولون "تم تدمير الهدف" باللغة الإنجليزية، بعد كل عملية اعتراض ناجحة.

وعلقت وزارة الدفاع على هذه المشاهد بالقول: "لا تهاون بأمن الوطن وسيادته... والقوات المسلحة الإماراتية جاهزة لردع أي تهديد"

والإمارات إحدى الدول العربية والخليجية التي تتعرض لضربات إيرانية، ضمن ما تقول طهران إنه استهداف لقواعد عسكرية وأهداف أمريكية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوم عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات من الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ«أهداف أمريكية» في دول المنطقة، غير أن بعضها أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية.



