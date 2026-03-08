رئيس الإمارات يزور وزارة الدفاع لمتابعة تطورات الأوضاع الراهنة

أجرى رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، زيارة إلى وزارة الدفاع، في إطار متابعته تطورات الأوضاع الراهنة والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالشئون الدفاعية والعسكرية، والجهود المبذولة لتعزيز الجاهزية العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات.

واطلع محمد بن زايد، خلال الزيارة على جاهزية القوات المسلحة وقدراتها في التعامل مع مختلف التحديات الطارئة في ظل التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتي.

رافق رئيس دولة الإمارات، خلال الزيارة، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وممثل الحاكم في منطقة العين هزاع بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس ديوان الرئاسة للشئون التنموية وأسر الشهداء ذياب بن محمد بن زايد، ووزير الدولة لشئون الدفاع محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، ووكيل وزارة الدفاع والفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، ومستشار الشئون العسكرية لرئيس الدولة حمد محمد ثاني الرميثي، ورئيس جهاز الشئون التنفيذية خلدون خليفة المبارك، ومستشار رئيس الدولة لشئون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة فيصل عبد العزيز البناي، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع.

والإمارات إحدى الدول العربية والخليجية التي تتعرض لضربات إيرانية، ضمن ما تقول طهران إنه استهداف لقواعد عسكرية وأهداف أمريكية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوم عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات من الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ«أهداف أمريكية» في دول المنطقة، غير أن بعضها أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية.