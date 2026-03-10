صلاح يقترب من إنجازين تاريخيين في مواجهة جالاتا سراي بدوري الأبطال

يترقب النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، تحقيق إنجازين تاريخيين خلال المواجهة المرتقبة التي تجمع فريقه أمام جالاتا سراي التركي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب رامس بارك في مدينة إسطنبول اللقاء المرتقب بين الفريقين، مساء اليوم، في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها ليفربول لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي ليفربول، يقترب محمد صلاح من معادلة وتجاوز أحد الأرقام المميزة في تاريخ النادي بالبطولة القارية، إذ قد يخوض مباراته رقم 81 بقميص "الريدز" في دوري أبطال أوروبا، متفوقًا على رقم المدافع السابق جيمي كاراجر الذي شارك في 80 مباراة.

كما يقف قائد منتخب مصر على بُعد هدف واحد فقط من إنجاز تاريخي آخر، يتمثل في أن يصبح أول لاعب إفريقي يسجل 50 هدفًا في بطولة دوري أبطال أوروبا، وهو ما سيعزز مكانته بين أبرز هدافي المسابقة عبر تاريخها.

ويدخل صلاح اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد استعادة حسه التهديفي مؤخرًا، حيث نجح في تسجيل هدفين خلال آخر مباراتين لفريقه أمام وولفرهامبتون، ليؤكد جاهزيته لقيادة هجوم ليفربول في المواجهة الأوروبية المرتقبة.